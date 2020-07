"Abbiamo vinto": l'Ue sembra il pentapartito (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - Al Consiglio europeo che dopo quattro giorni di furibondi negoziati ha varato il Recovery fund, l'Italia ha vinto. L'asse tra Francia e Germania ha vinto. Anche Polonia e Ungheria hanno vinto. L'Olanda ha vinto pure lei, come i compari di fruglità Finlandia, Danimarca, Austria, Svezia. L'Ue, manco a dirlo, ha vinto. E allora, chi ha perso? Ma nessuno, almeno a leggere le dichiarazioni dei leader. Conte libera un'esultanza tricolore: ”Sono stati giorni molto intensi, ma questo risultato ci deve rendere orgogliosi. Orgogliosi di essere italiani". Però Rutte assicura: “Il risultato è un buon pacchetto che salvaguarda gli interessi olandesi”. E Kurz rivendica “un buon risultato per l'Ue e l'Austria”. Da parte sua, Orbàn gongola: ... Leggi su agi

