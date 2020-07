A Cinecittà sfila il mondo bianco di Valentino (Di martedì 21 luglio 2020) Darsi la forza, la volontà ma soprattutto il coraggio di sognare. Di sognare in grande, cioè di osare: uno, o molti passi in più, come in questo caso, fra questi abiti alti fino a cinque metri, lunghi come il tempo, la bellezza e la fatica di realizzarli in condizioni proibitive, in questa dimension Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : La collezione couture inverno 2020-2021 di #Valentino (presentata a Cinecittà) meritava di essere bianca, doveva es… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinecittà sfila Valentino Haute Couture, la leggerezza del movimento dei sogni MAM-e