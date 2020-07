A casa tutti bene, la serie di Gabriele Muccino annunciata da Sky (Di martedì 21 luglio 2020) A casa tutti bene è la prima serie firmata da Gabriele Muccino, reboot dell'omonimo film e targata Sky: le riprese inizieranno nella primavera 2021. Sky annuncia con Lotus Production, una società Leone Film Group, A casa tutti bene, la prima serie TV firmata da Gabriele Muccino. Una serie Sky Original, reboot dell'omonimo film campione di incassi nel 2018 del regista vincitore del David di Donatello. A casa tutti bene - la serie sarà un family drama in otto episodi scritti da Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Andrea Nobile, ... Leggi su movieplayer

