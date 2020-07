A Casa Tutti Bene diventa una serie tv, Gabriele Muccino firma il progetto per Sky (Di martedì 21 luglio 2020) A Casa Tutti Bene, questo è quello che attende gli abbonati Sky nell'autunno del 2021 e no, non stiamo parlando del film di successo di Gabriele Muccino ma della serie tv che ne verrà tratta. Sarà proprio il regista che firmerà la sua prima serie tv lasciandosi irretire dai lustrini della serialità portando sul piccolo schermo proprio quello che è stato annunciato come un reboot del suo film di successo. Sarà proprio la serie di Gabriele Muccino ad unirsi a quelle già annunciate nei giorni scorsi a cominciare da Petra, con un’inedita Paola Cortellesi, passando ai giovani protagonisti di We Are Who We Are di Luca Guadagnino, e finendo anche a Romulus, ... Leggi su optimagazine

