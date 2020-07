A casa tutti bene, cosa sappiamo della prima serie tv Sky di Gabriele Muccino (Di martedì 21 luglio 2020) E' stato annunciato a sorpresa durante gli Upfront 2020-21 di Sky, ed ha subito attirato la curiosità di tutti: stiamo parlando del primo progetto televisivo che porterà la firma di Gabriele Muccino, ovvero A casa tutti bene. Se il titolo non vi è nuovo, non vi sbagliate: la serie tv sarà infatti il reboot dell'omonimo film del regista del 2018, che vedeva nel cast attori come Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Giulia Michelini, Pierfrancesco Favino e Stefania Sandrelli.La versione televisiva della pellicola, una serie Sky Original prodotta con Lotus Production, una società Leone Film Group, sarà composta da otto episodi, di cui i primi due diretti dallo stesso Muccino, ... Leggi su blogo

