A Capri obbligo di mascherine all’aperto: la decisione ‘frena movida’ che fa discutere (Di martedì 21 luglio 2020) Nei fine settimana, venerdì, sabato e domenica, nel comune di Capri sarà obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto: poco fa e’ stata firmata l’ordinanza da parte del sindaco Marino Lembo. Dopo l’SoS lanciato domenica sera dal sindaco per la richiesta di aumento degli organici delle forze dell’ordine al fine di tutelare il territorio e rendere l’isola azzurra più sicura, oggi è giunto il provvedimento annunciato ed anticipato da alcuni quotidiani. Attualmente le forze in campo sull’isola (polizia, carabinieri, guardia della finanza) non arrivano a cento unità; da qui la richiesta di supporto alle istituzioni almeno nel fine settimana anche per contenere i turisti che stazionano all’esterno di locali notturni, ristoranti, bar e nella celebre piazzetta. ... Leggi su meteoweb.eu

