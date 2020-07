A 23 anni vince 32 mila dollari su HearthStone. Ecco Leta, il gamer italiano fra i campioni del mondo – L’intervista (Di martedì 21 luglio 2020) Di solito questi tornei si giocano dal vivo. Ci sono i commentatori (caster, in gergo), il pubblico che urla, si sorprende e festeggia i risultati e soprattutto loro, i gamer: su un palco, un po’ nascosti dai loro schermi. Ma il Coronavirus ha cambiato anche il mondo degli esport. E così il 19 luglio Simone “Leta” Liguori ha vinto l’HearthStone Apac Masters Tour dalla sua casa di Napoli, sconfiggendo il giapponese Nozomi “Alutemu” mentre migliaia di persone erano collegate in streaming a guardarlo. HearthStone è un titolo sviluppato dalla statunitense Blizzard e lanciato nel 2014. È un gioco di carte online basato sull’universo di World of Warcraft, il gioco di ruolo a tema fantasy più famoso del mercato. Leta ... Leggi su open.online

Pippo968 : @CucchiRiccardo Un bellissimo sogno. Io sogno che l'@Atalanta_BC sia il nostro Leicester, o la @OfficialSSLazio riv… - gazzettamodena : A 104 anni vince la battaglia con il virus: ora Eleonora può tornare a sorridere - 053_Vince : RT @GiannTiell: @053_Vince Bravo, non gli rispondere più, lascia il loro 'leader' a sfornare panzerotti e loro, giornalisti di ??, a scriver… - francescomila18 : RT @GiannTiell: @053_Vince Bravo, non gli rispondere più, lascia il loro 'leader' a sfornare panzerotti e loro, giornalisti di ??, a scriver… - il_elliott : riduce da un 7 posto (ma campione due anni fa) fuori dal Europa vince Premier contro Liverpool e City ancora in wor… -

Ultime Notizie dalla rete : anni vince A 23 anni vince 32 mila dollari su HearthStone. Ecco Leta, il gamer italiano fra i campioni del mondo – L’intervista Open Brown e il senso delle esibizioni: “Con spese e bollette da pagare, ci serve giocare”

È un punto di vista molto concreto, quello di Dustin Brown, sull’utilità delle varie esibizioni di queste settimane. “Le spese quotidiane per i giocatori continuano a esserci, bollette e fatture da pa ...

Il sorriso di Gioele si spegne a soli 16 anni: la malattia ha vinto

Gioele Pederiva, 16 anni, aveva da poco iniziato il suo cammino di vita fatto di progetti e scandito da esperienze, amicizie e dall'amore infinito della sua famiglia, dei genitori e delle sorelle. Nel ...

È un punto di vista molto concreto, quello di Dustin Brown, sull’utilità delle varie esibizioni di queste settimane. “Le spese quotidiane per i giocatori continuano a esserci, bollette e fatture da pa ...Gioele Pederiva, 16 anni, aveva da poco iniziato il suo cammino di vita fatto di progetti e scandito da esperienze, amicizie e dall'amore infinito della sua famiglia, dei genitori e delle sorelle. Nel ...