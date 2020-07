50 parlamentari M5s pronti a dire no al Mes. Il premier soppesa il blitz ma il successo sul Recovery lo allontana (Di martedì 21 luglio 2020) Sono almeno 50, tra Camera e Senato, i parlamentari del Movimento 5 stelle che voterebbero no all’utilizzo del Mes. I toni sono variopinti, tra chi minaccia di andarsene sbattendo la porta e chi pacatamente fa presente la non negoziabilità del suo dissenso. Il foglietto con il pallottoliere attendeva Giuseppe Conte sulla sua scrivania. Il successo del negoziato sul Recovery fund ha paradossalmente ingrossato le fila del dissenso. Nel momento più sbagliato. Perché proprio nelle scorse ore Nicola Zingaretti ha rotto gli indugi e ha schierato il Partito democratico su quella che già da tempo è la linea di Italia viva: i soldi del Fondo dalva stati servono e vanno incassati il prima possibile.Il successo di Conte, che ha portato 36 miliardi in più per l’Italia a seguito ... Leggi su huffingtonpost

Via libera in Commissione alla riforma urbanistica, il no dei 5 stelle “c’è un condono mascherato”

“C’è un condono, non potevamo dire sì a un testo che sana gli abusi. È l’ennesimo macroscopico scivolone del governo Musumeci che a parole è contro gli abusi edilizi, nei fatti, però, li difende con t ...

