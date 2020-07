33 anni fa usciva Appetite For Destruction dei Guns N’ Roses, lo schiaffo borchiato al glam rock (Di martedì 21 luglio 2020) Quando Appetite For Destruction dei Guns N' Roses uscì nei negozi la reazione fu fiacca e impertinente. Axl Rose aveva fondato la band solamente due anni prima e quello della nuova formazione nata a Los Angeles era un difficile compito: farsi spazio in una scena dominata dal glam rock ma che ancora subiva il fascino del punk, senza dimenticare i canoni dettati dall'hard rock nel suo percorso di emancipazione da tutti gli altri stili della musica del diavolo. Era il 21 luglio 1987 e c'erano già i Mötley Crüe, gli Aerosmith e quei bravi ragazzi dei Bon Jovi - calma, parliamo della scena mainstream - in un mondo che il maestro Steve Harris degli Iron Maiden, forse nei panni di un boomer un po' precoce, schifava ... Leggi su optimagazine

AmorosoOF : Quattro anni fa usciva il video di Vivere a colori. Niente di più semplice. Niente più da chiedere. ?? - hurree16 : RT @ilpost: Era un famoso grande magazzino con prezzi bassi, dove nessuno usciva a mani vuote: negli anni Ottanta aveva 25 milioni di clien… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Era un famoso grande magazzino con prezzi bassi, dove nessuno usciva a mani vuote: negli anni Ottanta aveva 25 milioni di clien… - ilpost : Era un famoso grande magazzino con prezzi bassi, dove nessuno usciva a mani vuote: negli anni Ottanta aveva 25 mili… - curlycla : @glitchsmm Fino a 6 anni fa non avevo paura, ma una volta un’infermiera incapace ha fatto un disastro (livido viola… -

Ultime Notizie dalla rete : anni usciva 120 anni usciva “Enquête sur la monarchie” di Maurras. Il ricordo di Pedrizzi Formiche.net Il dramma di Claudia Galanti: "La mia vita distrutta in sei mesi"

La bellissima sudamericana, che nei primi anni Duemila spopolava in tv e in calendari sexy ... Claudia Galanti si è aggrappata a questa passione per uscire dalla tempesta, si è rimboccata le maniche e ...

Scrittura collettiva per raccontare emozioni e riflessioni sul Covid-19

Filippo Moretti ha curato la pubblicazione del volume “Storie di Ordinaria Pandemia” presentato al Caffè Letterario nei giardini di Oste PRATO. Pensieri, emozioni, parole e riflessioni di 54 pratesi a ...

La bellissima sudamericana, che nei primi anni Duemila spopolava in tv e in calendari sexy ... Claudia Galanti si è aggrappata a questa passione per uscire dalla tempesta, si è rimboccata le maniche e ...Filippo Moretti ha curato la pubblicazione del volume “Storie di Ordinaria Pandemia” presentato al Caffè Letterario nei giardini di Oste PRATO. Pensieri, emozioni, parole e riflessioni di 54 pratesi a ...