300 interventi di chirurgia estetica per colpa della madre: oggi è diventata così [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Tomomi Tsukabi ha speso ben 30 milioni di yen in interventi di chirurgia plastica. Una cifra esorbitante ed una scelta altrettanto discutibile anche se, dietro questa storia si nasconde un rapporto difficile. I sodi spesi dalla donna che oggi ha 39 anni, equivalgono alla bellezza di 250 mila euro. Ma per capire le ragioni che hanno portato Tomomi a spendere così tanti soldi per effettuare diversi interventi chirurgici estetici, bisogna fare un passo indietro e ritornare agli anni della sua infanzia. La donna è stata vittima di numerosissime critiche da parte della madre, la quale ha sempre preso di mira la figlia giudicando il suo aspetto estetico. Fin da piccolina Tomomi, si è sentita spesso dire nei suoi confronti di essere “brutta”; ... Leggi su velvetgossip

Viminale : Violento nubifragio a #Palermo. Il ministro #Lamorgese: vicina alla città così gravemente colpita da questa calamit… - Alfiomanni : RT @Viminale: Violento nubifragio a #Palermo. Il ministro #Lamorgese: vicina alla città così gravemente colpita da questa calamità. Grazie… - RosPalumbo : RT @Viminale: Violento nubifragio a #Palermo. Il ministro #Lamorgese: vicina alla città così gravemente colpita da questa calamità. Grazie… - CryPaolo : RT @laltrodiego: #Palermo •300 interventi dei VVF •sgombero di diverse abitazioni •sottopassi allagati •presunti dispersi •evacuate divers… - infoitinterno : Bomba d'acqua a Palermo, 300 interventi dei pompieri -