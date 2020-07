3 positivi alla Cavarzerani, Ciani: “udinesi non accetteranno di vedersi negare il diritto alla salute,” (Di martedì 21 luglio 2020) Se questo Governo ha deciso di abbandonare la nostra terra, esponendo la popolazione al rischio di una nuova diffusione del coronavirus, lo dica chiaramente, perché i friulani e gli udinesi non sono stupidi e non accetteranno di essere trattati come cittadini cui viene di fatto negato il diritto costituzionale alla salute”. Lo dichiara l’Assessore alla sicurezza del Comune di Udine Alessandro Ciani alla notizia che tre richiedenti asilo, giunti in città in queste ore e ospitati all’ex Caserma Cavarzerani, sono risultati positivi al coronavirus. “Mentre il Ministro dell’Interno Lamorgese è più impegnata a modificare i ... Leggi su udine20

Coronavirus, il bollettino di oggi 20 luglio: nuovi casi ancora in calo, sono 190, Aumentano i morti: 13. Guariti 213

Per esempio, il 21 giugno il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, ha scritto un editoriale su “Ripartenza e innovazione” in cui sostiene che “Telemedicina, insegnamento online, Intelligenza art ...

Coronavirus: squadra B-Life, positivi 5,5% test Piemonte

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Il 5,5% delle persone sottoposte in Piemonte al monitoraggio sierologico sul Covid-19 è risultato positivo al Coronavirus. Questi i risultati della squadra B-Life che dal 10 ...

