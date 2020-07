21 luglio: anniversario della Battaglia del Podgora (Di martedì 21 luglio 2020) Oggi, 21 luglio 2020, l’Arma dei Carabinieri ha commemorato il 105° anniversario della Battaglia del Podgora – dove il 19 luglio 1915 due Battaglioni di Carabinieri si immolarono durante l’assalto a quota 240 – con due solenni cerimonie, presiedute dal Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Giovanni NISTRI, e celebrate sul luogo ove riposano le spoglie dei Caduti del fatto d’armi. Il Comandante Generale dell’Arma, prima di recarsi sui luoghi delle cerimonie, ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, accolto dal Comandante della stessa, Generale di Brigata Antonio FRASSINETTO. Si è intrattenuto con gli Ufficiali dello Stato Maggiore ed ha incontrato una ... Leggi su udine20

MarcoMoriniTW : Tutti pronti al #OneDirection2020? Il 23 luglio si avvicina e in occasione del decimo anniversario dei ragazzi da… - team_world : ?? 23 luglio 2010 - 23 luglio 2020 ?? 10 anni che non dimenticheremo e ad alimentare i ricordi ci penserà un sito i… - MIsocialTW : Oggi a Palermo iniziano le celebrazioni per ricordare #Borsellino e gli agenti della scorta, a ventotto anni dalla… - smolderdean : RT @sonotuapayne: il 23 luglio è l'anniversario della band, non solo di un componente. mi dispiace per voi se siete così pressate da non ac… - giorgia61880907 : RT @MrsTPWK_Styles: Io comunque non sono pronta al 23. Io sono entrata nel fandom ad aprile e ho scoperto questa bellissima famiglia e tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio anniversario Anniversario Boris Giuliano 21 luglio 2020, una proposta dal CNDDU Orizzonte Scuola Santuario dei Cetacei, da 5 anni tonnellate di plastica aspettano di essere rimosse

Il 23 luglio sarà il quinto anniversario della dispersione in mare di decine di tonnellate di plastica da una nave cargo salpata da Piombino e diretta a Varna, in Bulgaria, con un carico di 1.888 ...

Ecoballe disperse nell'Arcipelago Toscano: una bomba ecologica a orologeria

Nel quinto anniversario dell'incidente, il golfo di Follonica e il Santuario dei Cetacei Pelagos non possono più aspettare. Legambiente: “Si smetta con questo assurdo ed estenuante scaricabarile, si p ...

Il 23 luglio sarà il quinto anniversario della dispersione in mare di decine di tonnellate di plastica da una nave cargo salpata da Piombino e diretta a Varna, in Bulgaria, con un carico di 1.888 ...Nel quinto anniversario dell'incidente, il golfo di Follonica e il Santuario dei Cetacei Pelagos non possono più aspettare. Legambiente: “Si smetta con questo assurdo ed estenuante scaricabarile, si p ...