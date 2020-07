10 anni di Dieta Mediterranea “Patrimonio Unesco”: promossi i surgelati, alimenti eccellenti per qualità e sicurezza con elevati valori nutrizionali (Di martedì 21 luglio 2020) Quest’anno ricorrono 10 anni dalla dichiarazione Unesco della Dieta Mediterranea come “patrimonio immateriale dell’Umanità”. Uno stile di vita alimentare vario, equilibrato e gustoso, riconosciuto dal Crea nelle linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana come “un modello che fa parte di uno stile di vita sano e in grado di mantenere l’organismo in salute”. E amico dell’ambiente: oltre 4 mila studi scientifici dimostrano che seguire la Dieta Mediterranea è la risposta migliore anche per tutelare il benessere del pianeta attraverso stili di vita sostenibili, riporta un comunicato stampa dell’Istituto Italiano alimenti surgelati. Tuttavia, ancora oggi – come rivela l’European Journal ... Leggi su meteoweb.eu

I risultati della nuova ricerca su tumore al seno e semi-digiuno: i risultati e le dichiarazioni degli esperti. La dieta, o meglio, il semi-digiuno potrebbe avere un ruolo chiave nel trattamento del t ...

Mais ricco di flavonoidi per il colon irritabile: gli antiossidanti naturali riducono i sintomi e infiammazione

Varietà di mais particolarmente ricche di antiossidanti naturali chiamati flavonoidi potrebbero avere un ruolo nel trattamento del colon irritabile e delle sindromi correlate. Lo suggeriscono gli espe ...

