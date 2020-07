Zingaretti: “Abbiamo l’ambizione di fare diventare il Pd la prima forza politica” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – “Abbiamo l’ambizione di poterci candidare come la prima forza politica italiana se continueremo a lavorare giorno per giorno con grande umiltà. Comunque vada, siamo il punto di riferimento principale come alternativa ad una destra ancora molto forte“. Così il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso dell’incontro su Facebook ‘Giorno dopo giorno, costruire’, organizzato dal partito abruzzese a un anno dalla nomina a segretario regionale di Michele Fina. Leggi su dire

Agenzia_Ansa : 'I #Benetton non gestiranno più le nostre #autostrade. Era il nostro principale obiettivo. E ce l'abbiamo fatta': c… - Masssimilianoo : RT @Lucia41194788: @Masssimilianoo Aspetta stanno trattando su fondi di 390 miliardi ma con condizionalita ma dai calcoli che abbiamo fatto… - lupone47 : @marioafrica Giusta considerazione! Ma abbiamo un evidente problema di leadership all’interno del PD...con Zingaret… - Massimi47715989 : In un anno Fratelli d'Italia è lievitata tantissimo ha rosicato voti soprattutto ai 5 balle e adesso abbiamo anche… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @franco45481797: Zingaretti: “Chi ha provocato la scissione voleva distruggerci. Loro hanno perso, noi abbiamo vinto”. Che dite, parla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “Abbiamo Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera