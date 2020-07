Zidane: “Finale di Liga pesante. Adesso riposo e poi testa al City” (Di lunedì 20 luglio 2020) Al termine della gara pareggiata con il Leganes, sfida valida per l’ultimo turno della Liga, Zinedine Zidane ha parlato in conferenza: “Non andremo certo in vacanza ma un periodo di riposo ai giocatori devo concederlo. Questo finale di Liga è stato spettacolare e pesante. Ora dobbiamo staccare un po’ la spina e solo dopo penseremo alla Champions e al ritorno degli ottavi contro il Manchester City”. Foto: Zidane sito ufficiale Real Madrid L'articolo Zidane: “Finale di Liga pesante. Adesso riposo e poi testa al City” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

mikelelomb : @ermejo8027 Cagati addosso ma dove? In finale col Real? Il Real di Zidane e Ronaldo? Ma per favore.... ancora con q… - aboutjteam : @Inglagioriginal @EMIGOAL @paolorossi1965 Già dev'essere Difficile arrivare in Finale avendo in Rosa Calciatori com… - Inglagioriginal : @aboutjteam @EMIGOAL @paolorossi1965 Con quali squadra Zidane ha vinto le champions, e con quali squadre Lippi è ar… - Lorisjuve89 : RT @BIANCONERO63: Pronti Pirlo e Buffon dopo Juve-Lazio qualsiasi sia il risultato la società decide malgrado non vorrebbe per salvare la s… - BIANCONERO63 : Pronti Pirlo e Buffon dopo Juve-Lazio qualsiasi sia il risultato la società decide malgrado non vorrebbe per salvar… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane “Finale