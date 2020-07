Zaniolo, possibile addio alla Roma: lo cercano tre club. E con Fonseca… (Di lunedì 20 luglio 2020) Un matrimonio sembra improvvisamente a rischio in Serie A. Si tratta del rapporto tra Nicolò Zaniolo e la Roma. Il centrocampista giallorosso non ha mai fatto mistero di sentirsi bene con il club capitolino, ma negli ultimi giorni sarebbero emerse alcune tensioni con Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese lo ha criticato apertamente dopo il match vinto contro l'Hellas Verona, appoggiando le lamentele di Gianluca Mancini e altri compagni. Una presa di posizione non gradita al giocatore.PRETENDENTIIl raffreddamento dei rapporti tra Zaniolo e la Roma diventa decisamente interessante per il mercato. Infatti ci sarebbero già tre club pronti a farsi avanti. Non è un mistero che Nicolò piaccia a Juventus e Inter. I due club premono per averlo subito e ... Leggi su itasportpress

keenaroma : @Luca100celleASR Nicolò Zaniolo, per la Roma, rappresenta quello che Achille era per i Greci è possibile che davve… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Roma, scontro #Zaniolo-#Fonseca e possibile addio: #Pallotta chiede 60 milioni - cn1926it : #Roma, scontro #Zaniolo-#Fonseca e possibile addio: #Pallotta chiede 60 milioni - StoriaAmore79 : Colpo Zaniolo, Paratici ha deciso: guardate chi vuole dare in cambio alla Roma! LO SCAMBIO??… - GMontalesi : RT @ReteSport: ?? @angelomangiante su #Retesport “In settimana arriverà a Roma il procuratore di #Zaniolo per capire cosa è successo negli… -