Zac Efron, tra saune e addominali sexy su Netflix (Di lunedì 20 luglio 2020) Che Zac Efron non sia più Troy Bolton è stato chiaro quando, in Quel momento imbarazzante, cercava di trattenere un’erezione restando in equilibrio sopra la tazza del bagno completamente nudo. I tempi di High School Musical sono finiti ed Efron ha fatto di tutto per emanciparsi dall’etichetta di principino Disney, di sbarbatello efebico con il talento del ballo e del canto: ci ha provato con film d’autore come A qualsiasi prezzo di Ramin Bahrani e The Paperboy di Lee Daniels per poi capire che il genere sul quale avrebbe dovuto puntare era quello della commedia demenziale, della pellicola che gli avrebbe dato la possibilità di mostrare i muscoli e mandare in visibilio le ragazzine. Arrivano, così, Cattivi vicini, Nonno scatenato e Baywatch. Eppure non basta. Torna a un filone più impegnato con The Greatest Showman e, più recentemente, con Beach Bum e Ted Bundy, ma il pubblico vuole di più ed è per questo che si reinventa in chiave televisiva. https://twitter.com/netflix/status/1284247058757517313 Leggi su vanityfair

imnotyourbabyy : RT @herestomyswift: Zac Efron: si produce uno show dove va in giro per il mondo cercando degli stili di vita ecosostenibili e in una puntat… - highforthis98 : RT @herestomyswift: Zac Efron: si produce uno show dove va in giro per il mondo cercando degli stili di vita ecosostenibili e in una puntat… - ioteeilmare_ : RT @herestomyswift: Zac Efron: si produce uno show dove va in giro per il mondo cercando degli stili di vita ecosostenibili e in una puntat… - cohenfidence : RT @herestomyswift: Zac Efron: si produce uno show dove va in giro per il mondo cercando degli stili di vita ecosostenibili e in una puntat… - LPessimista : RT @herestomyswift: Zac Efron: si produce uno show dove va in giro per il mondo cercando degli stili di vita ecosostenibili e in una puntat… -

Ultime Notizie dalla rete : Zac Efron Zac Efron in Sardegna, il trailer della docu-serie Con i piedi per terra Sky Tg24 Zac Efron, tra saune e addominali sexy su Netflix

Arriva su Netflix «Zac Efron: con i piedi per terra», il docu-film che vede l'attore viaggiare per riscoprire le bellezze nascoste del pianeta (c'è anche una puntata in Sardegna). A rimanere impresse ...

Zac Efron, la sauna sexy ed esotica dell'attore nel video Netflix

Zac Efron sexy e muscoloso nel video di Netflix in cui si sottopone ad una bizzarra sauna e ad altri curiosi trattamenti esotici: è una scena della serie Zac Efron con i piedi per terra. NOTIZIA di FA ...

Arriva su Netflix «Zac Efron: con i piedi per terra», il docu-film che vede l'attore viaggiare per riscoprire le bellezze nascoste del pianeta (c'è anche una puntata in Sardegna). A rimanere impresse ...Zac Efron sexy e muscoloso nel video di Netflix in cui si sottopone ad una bizzarra sauna e ad altri curiosi trattamenti esotici: è una scena della serie Zac Efron con i piedi per terra. NOTIZIA di FA ...