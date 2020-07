Wind e Tre: telefonate senza consenso, multa alle compagnie (Di lunedì 20 luglio 2020) Wind e Tre: telefonate senza consenso, multa alle compagnie Interessanti novità che, molto probabilmente, faranno felici coloro che, in qualità di utenti di servizi telefonici, hanno subito per mesi campagne di marketing oltre i confini della legalità, con plurime telefonate nei più diversi orari della giornata. Infatti, è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che ha deciso di sanzionare le compagnie telefoniche responsabili di tali attività contrarie ai fondamentali diritti del consumatore. Si tratta di una multa milionaria emessa nei confronti di Wind Tre Spa, e che sicuramente servirà anche da ‘ammonimento’ per i comportamenti ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Wind Tre Wind 3 blocca in automatico i servizi a valore aggiunto. I consumatori: "Così stop alle truffe" la Repubblica Tutto su Pure Bros, la società al centro delle indagini sui servizi per i clienti di Tim, Vodafone e Wind

Soci, cda e conti di Pure Bros, la società accusata dai magistrati di una truffa ai danni di alcuni clienti Wind, Tim e Vodafone Si chiama Pure Bros la società accusata dai magistrati di una truffa, f ...

3G di Tim, Vodafone e Wind Tre pronto a dirci per sempre ADDIO

La nuova connessione di quinta generazione sta completando il suo arrivo in modo definitivo oramai portando innumerevoli cambiamenti, anche se questo arrivo potrebbe eliminare in modo definitivo un al ...

