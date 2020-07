Will Smith e Jada Pinkett-Smith | Confessione finale: tradimento sì o no? (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono passati alcuni giorni da una delle chiacchierate più difficili che Will Smith abbia mai dovuto affrontare eppure la rete sembra non averne ancora abbastanza. Ormai lo sappiamo, dal “tavolo rosso” di Jada Pinkett-Smith possono arrivano ad ogni momento nuove e scioccanti rivelazioni. È di ormai una settimana fa la puntata nella quale la coppia … L'articolo Will Smith e Jada Pinkett-Smith Confessione finale: tradimento sì o no? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

maurolea159 : @Specialcla Azz che gnocca. Ho visto un film con lei e will.smith l'altra sera.. - caiiohenryk : @Br__uninha amg ela é filha do Will Smith skdjsjsk - chiaragreys98 : Come quando ieri sera vedevo le storie dello Zorzi sulla teoria che Adele è Sam Smith o Sam Smith è Adele e confond… - PoliticaMenteIT : @Cella243 @NataStanca91 @giacomogentili3 @ClaudioR00 @Mascia_040173 @adrianobusolin Io per esempio da bambino adora… - RadioNovesei96 : Now Playing: WILL SMITH - MIAMI#Solo Quelle che Suonano Bene! -