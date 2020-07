Whirlpool, il 31 luglio convocato tavolo al Mise su Napoli e proroga cassa integrazione (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – Confermato il tavolo Whirlpool il 31 luglio alle 9,30 al Mise. Come annunciato nello scorso incontro Il ministero ha convocato in videoconferenza le parti sociali sulla situazione del sito di Napoli e la proroga della cigs e dei contratti di solidarieta’ in tutti gli stabilimenti del gruppo. Sono convocati regioni Lombardia, Campania, Marche e Toscana, Ministro Lavoro e Sviluppo economico, responsabili Whirlpool Spa, sindacati nazionali confederali e di categoria e territoriali. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Whirlpool, il 31 luglio convocato tavolo al Mise su Napoli e proroga cassa integrazione VIDEO | “Operai se more”, lo slogan dei lavoratori Whirlpool di Napoli in presidio davanti alla prefettura Whirlpool, Fiom: “Comportamento inaccettabile, governo intervenga” VIDEO | Assemblea e corteo dei lavoratori Whirlpool a Napoli: “Non esiste un piano B” VIDEO | Lavoratori Whirlpool di Napoli in protesta Whirlpool, da Fim, Fiom, Uilm sciopero di gruppo per chiedere di ritirare la chiusura Leggi su dire

