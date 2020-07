WhatsApp, c’è una funzione per scoprire possibili spie (Di lunedì 20 luglio 2020) WhatsApp Web include una schermata per il controllo degli accessi e l’esclusione di quelli sospetti. La straordinaria popolarità di WhatsApp, il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook, ha portato gli sviluppatori a incrementare di anno in anno i servizi extra disponibili. Uno dei più utilizzati e apprezzati, presente ormai da tempo, è WhatsApp Web, che permette agli utenti di associare il proprio account a un PC o a un Mac. L’abbinamento tra l’account e il dispositivo può avvenire sia tramite browser che tramite applicazione specifica. In sostanza l’unica operazione richiesta all’utente è quella di inquadrare, dall’interno della app sullo smartphone, un codice QR visualizzato sul dispositivo da abbinare provvisoriamente al ... Leggi su bloglive

