Watford-Manchester City (martedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 20 luglio 2020) I Pozzo hanno deciso di licenziare Nigel Pearson a due giornate dal termine e così sulla panchina delle Hornets siederà il “caretaker manager” Hayden Mullins. Scelta difficile da capire ma è gente che sa come muoversi. I Citizens invece sono reduci dall’eliminazione dalle semifinali di FA CUP per mano dei Gunners di Mikel Arteta. E’ … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Watford-Manchester City (martedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #WATMCI | Le formazioni ufficiali #WatfordManCity - guanares_marti : Manchester City XI vs Watford (Vicarage Road) 6PM 433 Ederson Cancelo Stones Otamendi Zinchenko Rodri De Bruyne… - jamblacky : ?????????????? Premier League Watford ?? Manchester City ???? Serie A… - CarlosXArguello : Agenda: 12h00: Watford vs. Manchester City 12h30: Atalanta vs. Bologna 14h15: Aston Villa vs. Arsenal 14h45: Sassuolo vs. Milan -