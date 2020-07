Wall Street resta al palo (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 26.633 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.225 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,18%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,02%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti utilities (+2,28%), sanitario (+1,36%) e materiali (+0,79%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,52%), finanziario (-0,84%) e beni di consumo secondari (-0,67%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Cisco Systems (+2,12%), Pfizer (+1,78%), Intel (+1,45%) e Coca Cola (+1,43%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su JP Morgan, che prosegue le contrattazioni a -1,85%. ... Leggi su quifinanza

