Volkswagen, al via ordini per gamma italiana nuova Tiguan (Di lunedì 20 luglio 2020) VERONA (ITALPRESS) – E’ possibile ordinare la nuova Tiguan presso le concessionarie Volkswagen italiane. Il Suv della Casa tedesca si rinnova per diventare ancora più attraente, sicuro, efficiente e connesso. Dal punto di vista estetico, l’aggiornamento della Tiguan risulta evidente osservandone, tra l’altro, il frontale ridisegnato. Il cofano motore è stato rialzato, mentre la nuova calandra, che ospita i fari con tecnologia LED, è caratterizzata da una maggiore larghezza. Al centro è stato integrato il nuovo emblema VW. Anche gli incisivi paraurti presentano un design inedito. Nella parte posteriore spicca al centro, sotto il logo VW, la scritta Tiguan; la scritta 4Motion posteriore per le versioni a trazione integrale è ... Leggi su ildenaro

