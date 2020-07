Virus, Roma choc. L'ultima folle provocazione? Sputare sulle maniglie delle auto. È caccia ai teppisti (Di lunedì 20 luglio 2020) Un gioco pericoloso che nella Capitale ha fatto scattare l'allarme. È la nuova frontiera del vandalismo: gruppi di giovanissimi si incontrano nelle zone della movida sputano sulle portiere e sui vetri ... Leggi su leggo

StaserasolounTG : RT @leggoit: #Virus, #Roma choc. L’ultima folle provocazione? Sputare sulle maniglie delle auto. È caccia ai teppisti - leggoit : #Virus, #Roma choc. L’ultima folle provocazione? Sputare sulle maniglie delle auto. È caccia ai teppisti - Elisabe94838092 : RT @Filomen30847137: #virus a #Ostia, 6 bengalesi contagiati e un settimo svanito nel nulla. Chiude un altro ristorante - Andrea_D74 : RT @Filomen30847137: #virus a #Ostia, 6 bengalesi contagiati e un settimo svanito nel nulla. Chiude un altro ristorante - me_desaparecido : RT @Filomen30847137: #virus a #Ostia, 6 bengalesi contagiati e un settimo svanito nel nulla. Chiude un altro ristorante -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Roma

I casi accertati di Coronavirus accertati in Italia sono 244.434 (+ 219 rispetto a ieri), di cui 196.949 guariti (+ 143) e 35.045 morti (+ 3). Sono questi i dati dell'ultimo bollettino di oggi, domeni ...CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Nella giornata di ieri ci sono stati tre morti per Covid-19 in tutta Italia (zero decessi in Lombardia), è il numero più basso di vittime da febbraio. Ad oggi le pe ...