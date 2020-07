Virus, l'ultima folle provocazione? Sputare sulle maniglie delle auto (Di lunedì 20 luglio 2020) INVITATE LE VOSTRE SEGNALAZIONI Se qualcuno dovesse esser incappato in episodi simili può segnalare la vicenda alla mail dedicata leggoroma@leggo.it. Leggi su leggo

Una camera elettromedicale con una geometria particolare dove i malati di Covid entrano per sottoporsi ai raggi Uv per tre minuti. Quanto basta per debellare il virus. Ad annientare la malattia, secon ...Altri 48 casi di coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, dove la ripresa dei contagi sta riportando la Regione in una situazione di allarme. Un dato in linea con quelli degli ...