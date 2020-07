Virus, allarme per casi in aumento in Romania: rischia di diventare il Brasile d'Europa (Di lunedì 20 luglio 2020) La Romania rischia di diventare il Brasile d'Europa. L'allarme è scattato per la crescita dei contagi negli ultimi giorni, sabato si è toccato il record (899) dall'inizio... Leggi su ilmessaggero

Coronavirus, Ricciardi: "Rischiamo la fine della Catalogna, servono più controlli"

C'è troppa movida selvaggia, «servono più controlli, ma soprattutto applicare sul serio le sanzioni. Purtroppo vedo che le multe sono lo zero virgola qualcosa rispetto al numero delle persone fermate.

Coronavirus in Sicilia, sette positivi a Misterbianco

Sono attualmente 18 i casi positivi riscontrati a Catania, cinque dei quali sono ricoverati al reparto di Malattie infettive del San Marco, l’unico ospedale che ancora ospita pazienti di coronavirus d ...

