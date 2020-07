Virginia Raggi ad Avellino: Azienda di trasporti irpina riaperta grazie a noi (Di lunedì 20 luglio 2020) “L’Italia ha tante belle storie da raccontare. Oggi siamo ad Avellino insieme ai lavoratori di Industria italiana autobus nello stabilimento di Flumeri, riaperto anche grazie ai nostri investimenti. Questo è un segnale di ripartenza per tutti. Una storia italiana fatta bene”. Così su Twitter il sindaco di Roma, Virgina Raggi, in visita allo stabilimento Iia per la consegna dei nuovi bus della flotta Atac. L'articolo Virginia Raggi ad Avellino: Azienda di trasporti irpina riaperta grazie a noi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

