"Vietato lo sbarco a Ponza ai turisti in barca se non per motivi di comprovata necessità" (Di lunedì 20 luglio 2020) “E’ fatto divieto alle persone imbarcate o ospiti sulle unità da diporto alla fonda nelle acque circostanti il territorio del Comune di Ponza di sbarcare sulla costa isolana, salvo per comprovati motivi di urgenza, di salute o di forza maggiore da comunicare subito alle forze dell’ordine”. Questo il testo dell’ordinanza numero 79 firmata dal sindaco di Ponza Franco Ferraiuolo che tenta così di arginare il fenomeno degli assembramenti e il boom di turisti sull’isola lunata che rischia di compromettere la stagione estiva per via delle difficoltà legate ai controlli anti Covid.I diportisti non potranno dunque sbarcare sull’isola salvo comprovate esigenze e comunque “unicamente nei due punti riservati ... Leggi su huffingtonpost

