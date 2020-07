Vicenza, prostituta positiva al Coronavirus si rifiuta di fornire i contatti dei clienti (Di lunedì 20 luglio 2020) A Vicenza una prostituta 23enne di origine nigeriana, risultata positiva al Coronavirus, si è rifiutata di fornire i contatti dei suoi clienti per poter avviare l’indagine epidemiologica per motivi di “privacy”. La donna, residente ufficialmente a Trento e attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Bortolo per fare in modo che rispetti l’obbligo di isolamento domiciliare, secondo quanto racconta Il giornale di Vicenza non vorrebbe rivelare i contatti avuti negli ultimi giorni, compresi quelli con i clienti, né fornire alcuna informazione utile a tracciare la catena del contagio. Motivo per cui il Sisp ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Prostituta positiva al Covid a Vicenza rifiuta di dare i nomi dei clienti - fanpage : L'uomo l’ha accompagnata al pronto soccorso ma dopo aver saputo dell’infezione ha fatto perdere le sue tracce - peterkama : Prostituta positiva al Covid a Vicenza rifiuta di dare i nomi dei clienti La giovane nigeriana, di 23 anni, è attua… - giomedici3 : RT @HuffPostItalia: Prostituta positiva al Covid a Vicenza rifiuta di dare i nomi dei clienti - LietellalietaM : RT @TgrVeneto: #Covid19 #Coronavirus #Veneto #Vicenza La 23enne di nazionalità nigeriana si trova nel reparto infettivi del San Bortolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza prostituta Prostituta positiva Scatta l'allarme per i suoi clienti Il Giornale di Vicenza Alberto Falco, morto dopo 90 giorni nel Covid center a Napoli: "Indagine aperta, vogliamo giustizia"

Vicenza, prostituta 23enne trovata positiva al Coronavirus: si rifiuta di dare i nomi dei clienti Allerta a Vicenza: una prostituta di 23 anni e di origine nigeriana, risultata positiva al ...

Coronavirus, prostituta positiva a Vicenza non dà i nomi dei clienti

VICENZA Non collabora con gli inquirenti la prostituta nigeriana di 23 anni ricoverata da venerdì scorso nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Vicenza, risultata positiva al coronavirus.

Vicenza, prostituta 23enne trovata positiva al Coronavirus: si rifiuta di dare i nomi dei clienti Allerta a Vicenza: una prostituta di 23 anni e di origine nigeriana, risultata positiva al ...VICENZA Non collabora con gli inquirenti la prostituta nigeriana di 23 anni ricoverata da venerdì scorso nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Vicenza, risultata positiva al coronavirus.