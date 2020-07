Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 15:30 (Di lunedì 20 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE Roma, CODE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE FIRENZE. SULLA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO. CI SPOSTIAMO VERSO IL MARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E TORVAIANICA, ANCHE QUI NEI DUE SENSI. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE Roma NAPOLI VIA FORMIA E Roma NAPOLI VIA CASSINO CIRCOLazioNE FORTEMENTE RALLENTATA, ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - comuneciampino : AVVISO: Interruzione linee ferroviarie Ciampino-Colleferro e Ciampino-Frascati dal 1 agosto al 30 agosto 2020 - Dis… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma e Ostia, divieto di botti e fuochi d'artificio IlFaroOnline.it