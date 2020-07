Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 09:15 (Di lunedì 20 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2020 ORE 8.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASILINA E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO E SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI REGISTRANO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA QUI SI STA IN CODA TRA APRILIANA E CASALE ROSA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PIU’ AVANTI SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SULLA VIA AURELIA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE Roma A NORD ... Leggi su romadailynews

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-07-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2020 ORE 7… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, la RSA di Morlupo diventa centro Covid: il sindaco chiede “isolamento” RomaToday