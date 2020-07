Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 07:30 (Di lunedì 20 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2020 ORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMNTO DI OGGI 20 LUGLIO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE Roma DOVE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24 Roma TERAMO SI SEGNALANO CODE IN DIREZIONE DIRAMAZIONE Roma NORD PER VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LAURENTINA. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO E SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI REGISTRANO CODE TRA ... Leggi su romadailynews

