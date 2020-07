Via d’Amelio, sfrattati i politici restano i bambini: così si fa la Storia (Di lunedì 20 luglio 2020) Ieri a Palermo in via d’Amelio non si sono viste passerelle di politici ingombranti. C’era chi doveva esserci: il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra; il sindaco di Palermo Leoluca Orlando; il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. I tempi in cui in quella strada dove hanno ammazzato Paolo Borsellino e gli agenti Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina arrivavano Totò Cuffaro e Clemente Mastella piuttosto che Berlusconi, Renato Schifani, Gianfranco Fini, Gianni Alemanno, Alfredo Mantovano, Francesco Musotto, Franco Marini, Giuliano Amato, Giorgia Meloni, Carlo Vizzini, Diego Cammarata, Roberto Maroni, Italo Bocchino, Fabio Granata, Irene Pivetti, Ignazio La Russa. Ma anche Nicola Mancino, Giovanni Maria Flick, Luciano Violante, Rosy Bindi, Walter Veltroni e Dario Franceschini, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

