Vi ricordate di Sconsolata? Ecco com'è oggi a 58 anni [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Una carriera sfolgorante: la televisione, il cinema, i libri. C'è stato un periodo – tra il 2002 e il 2005 -, in cui Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, era ovunque. La sua verve comica e il personaggio di quella donna meridionale trapiantata al Nord avevano fatto breccia nel cuore del pubblico italiano. Il successo era arrivato con "Zelig", su Canale 5, di cui in quegli anni era una delle star indiscusse. Poi il cinema, con Leonardo Pieraccioni che la vuole nel suo "Il paradiso all'improvviso". Poi i libri, l'amore per il teatro e ancora cinema, questa volta accanto a Massimo Boldi, nella pellicola "Matrimonio alle Bahamas". A un certo punto, però, Sconsolata appare sempre meno sul piccolo schermo, portando i fan a chiedersi: ...

Cristiano Lombardi è rientrato a Salerno. Visibilmente sconsolato, consapevole che la sua stagione è finita anzitempo. Un post lockdown tormentato: prima l'affaticamento muscolare col Pisa, poi un ing ...

La recente scomparsa di Ennio Morricone ha fatto riflettere molti, tra cui Sophia Loren. Il compositore, musicista, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano è morto il 6 luglio a Roma, all'età di ...

