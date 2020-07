Vertice Ue: si riparte alle 16 con una nuova proposta Michel. Qualcosa si muove verso l'intesa (Di lunedì 20 luglio 2020) E' uno spiraglio d'intesa, per ora. Alla ripresa dei lavori, sul tavolo dei 27 la nuova proposta del presidente Michel che prevede la riduzione dei sussidi a fondo perduto a 400 oppure a 390 miliardi. ... Leggi su tg.la7

Natalia62151318 : RT @Massimi47715989: Vertice Ue ancora senza accordo, si riparte alle 16 - Ultima Ora - ANSA - monica603277441 : RT @Massimi47715989: Vertice Ue ancora senza accordo, si riparte alle 16 - Ultima Ora - ANSA - Massimi47715989 : Vertice Ue ancora senza accordo, si riparte alle 16 - Ultima Ora - ANSA - RadioItaliaIRIB : Vertice Ue ancora senza accordo, si riparte alle 16 - larenait : #Ue #RecoveryFund ancora in stallo -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice riparte

Non è bastata la lunga maratona negoziale iniziata venerdì scorso e proseguita fino alle prime luci dell'alba di oggi, ma nella trattativa sul recovery fund si registrano passi avanti. Alla ripresa de ...Se si continua a trattare al ribasso, viene il dubbio che "si voglia piegare il braccio a un Paese perché non possa usare i fondi" del Recovery fund, "con un meccanismo come quello che fa controllare ...