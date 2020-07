Vertice Ue ancora stallo nella notte, riparte alle 16: piano per aiuti da 390 miliardi (Di lunedì 20 luglio 2020) ancora nessun accordo. Dopo una lunga notte di consultazioni in vari formati fra i leader europei, seguita allo stallo avuto anche ieri nella terza giornata dei lavori del Consiglio europeo, il ... Leggi su gazzettadelsud

Continuano le trattative serrate al Summit UE giunto al terzo giorno di caotiche negoziazioni. Sul tavolo spunta la proposta dei c.d. “Four Frugals” con un’offerta finale di 350 miliardi di sovvenzion ...L'Italia ha sua dignita', c'e' un limite che non va superato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - "Il recovery Plan non puo' diventare uno strumento per condurre battaglie ideologiche. Chi ...