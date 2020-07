Verona: inseguito dalla polizia si schianta in motorino, ventenne muore sul colpo (Di lunedì 20 luglio 2020) Verona. Il ragazzo, Giacomo Goffredo, era in sella al motorino quando ad un certo punto ha sbandato ed è finito contro una vettura in transito. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane pare abbia attraversato l’incrocio a forte velocità col semaforo rosso prima di schiantarsi contro la vettura. Un inseguimento a forte volontà è finito in tragedia nelle scorse ore lungo le strade di Verona dove un ragazzo di venti anni è morto dopo essersi schiantato in motorino mentre veniva inseguito dalla polizia. La tragedia si è consumata durante la notte tra sabato e domenica non lontano dalla a stazione di Porta Nuova. Il ragazzo, Giacomo ... Leggi su limemagazine.eu

