Venduti biglietti aerei Alitalia Ronchi-Roma | ma i voli al momento non ci sono

Il collegamento tra lo scalo regionale di Ronchi e Roma verrà presumibilmente ripristinato non prima del mese di settembre ma presso la Federconsumatori di Udine sono pervenute decine di segnalazioni di consumatori in possesso di biglietti per voli previsti a luglio e ad agosto. Tra queste spicca il caso di una signora residente in Friuli Venezia Giulia che, dopo aver acquistato un biglietto A/R per le tratte Ronchi-Roma e Roma-Lamezia Terme, è stata avvisata una settimana prima della partenza della cancellazione del volo Ronchi-Roma. Decisa quindi a fruire quantomeno del volo Roma-Lamezia Terme la nostra assistita si è quindi recata, a sue spese, in treno all'aeroporto di ...

Nonostante il monito dell’Enac non sembra ancora del tutto conclusa la vicenda dei voli fantasma ossia voli in vendita nonostante ufficialmente cancellati. Un meccanismo che da settimane ha fatto part ...

