Varese, uomo gravemente malato si suicida insieme alla figlia disabile (Di lunedì 20 luglio 2020) uomo si uccide con la figlia disabile Un uomo di 74 anni si è tolto la vita insieme alla figlia disabile a Saltrio, in provincia di Varese, con i gas di scarico della sua auto. La ragazza aveva 31 anni ed era disabile al 100 per cento. I corpi di padre e figlia sono stati trovati dai carabinieri nel garage dove l’uomo aveva posteggiato l’auto. I militari hanno fatto la macabra scoperta dopo essere stati allertati dai parenti, che non avevano notizie dei due da diversi giorni. Secondo quanto si apprende, l’uomo era gravemente malato e, prima di compiere il folle gesto, ha lasciato una lettera d’addio ... Leggi su tpi

CiaoKarol : Uomo di 74 anni si toglie la vita con il gas insieme alla figlia disabile. Il triste gesto è avvenuto vicino Varese… - larenait : Terribile tragedia in provincia di Varese. A dare l'allarme la moglie dell'uomo, costretta a letto da una grave mal… - Agenpress : Varese. Anziano si suicida insieme alla figlia disabile, non voleva morire lasciandola sola