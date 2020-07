Varese, si suicida insieme alla figlia disabile: la ricostruzione (Di lunedì 20 luglio 2020) A Varese un uomo ha deciso di suicidarsi dentro la propria auto uccidendo anche la figlia disabile, cieca dalla nascita. In provincia di Varese, un uomo di 74 anni si è suicidato uccidendo anche la figlia, affetta da disabilità al 100 per cento. Lo ha fatto utilizzando i gas di scarico della sua automobile, posteggiata … L'articolo Varese, si suicida insieme alla figlia disabile: la ricostruzione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

