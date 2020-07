Vanzina: basta “froci” e “figa”, anche al cinema ora vince il moralismo (Di lunedì 20 luglio 2020) Enrico Vanzina, l’ultimo cinepanettone, l’ha fatto nel 2010, quando c’era ancora il fratello Carlo. Odia il termine (io li chiamo “film di Natale”) e non è una cosa che gli interessa riproporre. Perché Carlo non c’è più, e il suo cinema è andato oltre, persino oltre il marchio “Vanzina” stesso. L’ultimo – su Netflix – è ambientato a Riccione, d’estate, si chiama come la canzone dei Thegiornalisti che fa da colonna sonora, ed è una riproposizione (alcuni dicono “omaggio”) a Sapore di Mare. C’è pure Isabella Ferrari, che invece di fare Selvaggia fa la mamma troppo apprensiva. Ma è cambiato tutto, dice in una bella intervista su Libero, Vanzina. A cominciare dal ... Leggi su ilnapolista

