Valeria Marini velenosa su Antonella Elia: "Ha rovinato il Grande Fratello Vip" (Di lunedì 20 luglio 2020) Valeria Marini ospite di Adriana Volpe è tornata a parlare del suo rapporto con Antonella Elia durante il Grande Fratello Vip 4. Valeria Marini ha accusato Antonella Elia di aver rovinato il Grande Fratello Vip: ospite di Adriana Volpe su TV8 la showgirl ha sparato a zero contro la Elia per averle messo le mani addosso durante il reality. Adriana Volpe continua a realizzare delle piccole reunion dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 durante Ogni Mattina, il programma che conduce su TV8 dal lunedì al venerdì con Alessio Viola. Oggi in studio c'era Valeria Marini ... Leggi su movieplayer

