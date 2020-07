Vaccino coronavirus, dai test di Oxford ottenuta forte risposta immunitaria (Di lunedì 20 luglio 2020) Nuovi sviluppi in merito al Vaccino contro il coronavirus: da un team di Oxford arrivano ottimi risultati, pubblicati sulla rivista Lancet. Già avviate le sperimentazioni per la fase 3. Da Oxford giungono risultati positivi in merito alla sperimentazione del Vaccino contro il SarsCov2 sviluppato dallo Jenner Institute della Oxford University con la collaborazione dell’azienda biotech … L'articolo Vaccino coronavirus, dai test di Oxford ottenuta forte risposta immunitaria proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

