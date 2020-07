Usare il telefono alla guida come essere ubriachi: Bonafede prepara la stretta sull'omicidio stradale (Di lunedì 20 luglio 2020) L’omicidio stradale è stato introdotto da poco più di quattro anni. Ma a breve potrebbe arrivare una stretta ulteriore. Alfonso Bonafede sarebbe pronto - lo scrive Il Messaggero - a regole ancora più stringenti. Una novità rilevante è che nel reato di omicidio stradale diventa un aggravante anche l’uso del cellulare alla guida, ovvero l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore. Dunque guidare al telefono, in caso di omicidio stradale, sarà considerato un’aggravante così come lo è la guida in stato di ebbrezza.Ma non è l’unica novità che ... Leggi su huffingtonpost

L’omicidio stradale è stato introdotto da poco più di quattro anni. Ma a breve potrebbe arrivare una stretta ulteriore. Alfonso Bonafede sarebbe pronto - lo scrive Il Messaggero - a regole ancora più ...

Cellulari, guida per le famiglie

Quando concedere un telefonino ai figli? Quanto farglielo usare? La risposta a queste domande contribuisce a svelare che genere di genitori siamo: iperprotettivi, permissivi oppure partecipi e sicuri.

