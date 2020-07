Uomini e Donne, Tara: nuovo amore dopo Cristian Gallella, il gossip (Di lunedì 20 luglio 2020) Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, avvistata con un misterioso uomo a Vicenza. È già tempo di un nuovo amore per l’ex moglie di Cristian Gallella? La segnalazione arriva da Very Inutil People: il portale è riuscito a paparazzare sabato scorso la 33enne in un ristorante giapponese in compagnia di una persona molto … L'articolo Uomini e Donne, Tara: nuovo amore dopo Cristian Gallella, il gossip proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

