‘Uomini e Donne’, nuovo amore per Oscar Branzani dopo il presunto ritorno di fiamma con Eleonora Rocchini? Le segnalazioni (Di lunedì 20 luglio 2020) Archiviata definitivamente la relazione con Eleonora Rocchini, l’ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani, si sta godendo l’estate. Solo alcune settimane fa, sembrava potesse esserci ancora un legame tra i due ragazzi, ma era poi arrivata la smentita da parte della stessa Rocchini. Oscar ha quindi voltato pagina e oggi lo si vede sorridente, intento a godersi le sue vacanze estive. Molti utenti, tra l’altro, hanno notato che nelle sue Instagram Stories è spesso presente una ragazza, Antonia. Entrambi pubblicano contenuti molto simili e condividono momenti di spensieratezza e relax, come testimoniato dalle stesse Instagram Stories di lei. Oscar ha prima pubblicato una foto, localizzandosi in un ristorante, lo stesso che poi apparirà ... Leggi su isaechia

