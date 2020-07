Uomini e Donne, Marco Cartasegna ingrassato: “Mi sento più a mio agio in questi 92 kg” [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Ex modello ed imprenditore, Marco Cartasegna è stato un tronista di Uomini e Donne. In trasmissione scelse tra le corteggiatrici Federica Benincà, una relazione che però durò poco e finì improvvisamente. In questi giorni Marco ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrato orgoglioso della sua nuova forma fisica, invitando tutti i suoi fan ad accettarsi anche con qualche chiletto in più. UeD, Marco Cartasegna ingrassato: “Mi sento più a mio agio in questi 92 kg” Dopo la sua esperienza come tronista, Marco Cartasegna ha deciso di utilizzare i social per condividere notizie ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - RaiTre : 'Esiste al mondo una specie di setta di cui fanno parte uomini e donne di ogni estrazione sociale, sono gli insonni… - matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - daanmargot : RT @nefariousvera: voi uomini non capirete mai cosa andiamo in contro noi donne fin dalla nascita, la misoginia in cui siamo cresciute è un… - jimihendrix1980 : RT @fanpage: Il sistema immunitario delle donne è più agile, scattante e anche più irascibile rispetto a quello degli uomini -