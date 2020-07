Uncharted il film: le riprese sono ufficialmente iniziate oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) E' stato colpito da innumerevoli rinvii, ma finalmente (ed è ufficiale) le riprese del film Uncharted sono iniziate in Germania. Una serie di post su Instagram pubblicate dall'attore Tom Holland (che interpreta il giovane Nathan Drake) di qualche giorno fa, indicava che il lavoro era già iniziato, ma sembra che la produzione si stesse effettivamente preparando piuttosto che girare attivamente le scene.L'Hollywood Reporter conferma che le riprese sono iniziate oggi, ed è probabile che prossimamente otterremo alcune foto se Sony Pictures girerà all'aperto. Uncharted è diretto da Ruben Fleischer, regista di titoli come Zombieland, Venom e molti altri.Il film uscirà ... Leggi su eurogamer

