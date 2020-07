Una Vita anticipazioni: qual è il piano di Genoveva? Tutte le vittime (Di lunedì 20 luglio 2020) Ormai è chiaro a tutti i telespettatori: Genoveva ha un piano ben preciso da portare avanti. Con la complicità del neo marito Alfredo Bryce, la Salmeron ha intenzione di mettere in atto un’amara vendetta che colpisce vari vicini. In particolare, vedremo Genoveva pronta a tutto pur di vendicarsi contro chi ha voltato le spalle a … L'articolo Una Vita anticipazioni: qual è il piano di Genoveva? Tutte le vittime proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

borghi_claudio : Il masochismo è una preferenza che ovviamente rispetto, non capisco però perché dobbiamo essere costretti dagli uni… - NicolaPorro : Dietro le parole di #lauracastelli sui #ristoratori che devono cambiare business, c'è una filosofia, un modello di… - M5S_Europa : Sono passati 28 anni dall'esplosione che uccise #Borsellino e la sua scorta. Oggi ricordiamo un uomo che ha fatto d… - foggylady : RT @bluesky23801085: #Ritratti a #CasaLettori “Le rughe, non me ne togliere neanche una! C’ho messo messo una vita a farmele venire!” (Anna… - _BAEPTAE_ : @epiph4ny_ Esatto, l'ho sempre pensato, da una vita ma ho sempre sentito che questa etichetta non fosse giusta per me -